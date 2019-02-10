Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предостерег общественность от несерьезного отношения к заявлениям американского военно-политического истеблишмента, в частности, руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона. Накануне тот призвал нанести "упреждающий удар" по России и Китаю.

"Во-первых, это высокопоставленный представитель самой сильной армии мира. Во-вторых, его слова пока никто не дезавуировал. В-третьих, этот настрой в полной мере соответствует царящим в Вашингтоне настроениям", - написал сенатор у себя в Facebook. По мнению Косачева, американские политики и военные, "варясь в собственном соку", перестают адекватно воспринимать действительность. И "пребывают в полной уверенности, что обладание силой - есть право на ее применение". Тем опаснее такие "адмиралы с гранатой", не осознающие реальных последствий своих слов, которые могут однажды превратиться в действия", заключает сенатор. Недаром весь мир сейчас на полном серьезе обсуждает возможность несанкционированной ООН американской военной интервенции в Венесуэлу.

Накануне, выступая на заседании Атлантического совета, адмирал Ричардсон призвал коллег перейти в наступление на Россию и Китай, которые своими "агрессивными" полетами и маневрами военных судов напрямую, как убеждены в Пентагоне, бросили вызов американским военно-морским силам. Ричардсон также заявил, что пришло время "ударить первыми" по конкурентам и вообще задуматься над тем, чтобы "обеспечить себе преимущество в Черноморском регионе".