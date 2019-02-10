Кузнецова: В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

Вечером в воскресенье, 10 февраля, в Москву доставят 27 детей, которые находились со своими матерями в тюрьмах Багдада. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Отмечается, что самолет МЧС России приземлится в аэропорту "Раменское". На борту будут находиться 27 детей в возрасте 4-13 лет из десяти российских регионов.

Напомним, о планах вернуть детей из Ирака на родину Кузнецова напомнила конце января. Тогда, по предварительному списку, в эту поездку должны были попасть 39 детей, но в итоге список удалось утвердить только на 27. По словам детского омбудсмена, становится все сложнее оформлять документы, так как дети, рожденные не на территории России, в большинстве случаев вообще не имеют необходимых документов, только свидетельства их матерей.

Между тем, подготовка документов для возвращения из Ирака российских детей, чьи матери находятся в тюрьмах Багдада, идет с августа прошлого года. По информации Министерства иностранных дел, речь идет о 115 детях.