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10.02.2019 18:58
Рубрика: Власть

Кузнецова: В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

Вечером в воскресенье, 10 февраля, в Москву доставят 27 детей, которые находились со своими матерями в тюрьмах Багдада. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Отмечается, что самолет МЧС России приземлится в аэропорту "Раменское". На борту будут находиться 27 детей в возрасте 4-13 лет из десяти российских регионов.

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Напомним, о планах вернуть детей из Ирака на родину Кузнецова напомнила конце января. Тогда, по предварительному списку, в эту поездку должны были попасть 39 детей, но в итоге список удалось утвердить только на 27. По словам детского омбудсмена, становится все сложнее оформлять документы, так как дети, рожденные не на территории России, в большинстве случаев вообще не имеют необходимых документов, только свидетельства их матерей.

Между тем, подготовка документов для возвращения из Ирака российских детей, чьи матери находятся в тюрьмах Багдада, идет с августа прошлого года. По информации Министерства иностранных дел, речь идет о 115 детях.

Власть Право Права человека В мире Ближний Восток Ирак Президент Уполномоченный по правам ребенка
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