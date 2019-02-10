Михаил Бабич: В Беларуси берегут русский язык

В Беларуси к русскому языку относятся бережно и на него никто не посягает. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, посол России в Минске Михаил Бабич в интервью RT.

"На русский язык никто не посягает, наоборот создаются условия для его развития", отметил посол.

Поэтому, по его словам, "надо внимательно смотреть, что на самом деле происходит, а что нам пытаются навязать как некие процессы, которые якобы происходят".

Бабич подчеркнул, что существует " очень тонкая грань между мягкой белорусизацией и дерусификацией", и что изучать родной язык и традиции - обязанность любого народа, не желающего потерять самоидентичность. При этом надо следить, чтобы " не скатиться в негативную риторику, зачастую под которой ничего нет".

Процесс, отметил Бабич, не должен происходить за счет ущемления русского языка, совместной культуры или истории.

Белорусский и русский - два государственных языка в стране. Вместе с тем, националисты из партии Белорусский народный фронт периодически выступают с требованиями уделять больше внимания белорусскому языку и ограничить трансляцию российских телеканалов.