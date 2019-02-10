В Минобороны готовят поправки в действующие нормативно-правовые акты, определяющие порядок и размер выплат семьям погибших ветеранов боевых действий.

Для родителей, вдов и детей погибших в боевых условиях солдат и офицеров предусмотрено немало льгот. Если случилась трагедия, им выплачивают страховку порядка 2 млн рублей и единовременное пособие - еще несколько миллионов. Есть и другие преференции. Они прописаны в Законе "О ветеранах".

Но правила, касающиеся пенсионных выплат семьям погибших военных, были утверждены более 25 лет назад. С тех пор законодательство неоднократно корректировали.

В итоге сейчас люди, у которых война или вооруженный конфликт отняли родного человека, а подчас и единственного кормильца, нередко вынуждены отстаивать свою правоту в суде.

Так, в частности, случилось с Верой Пыленок. Ее супруг 35-летний капитан Андрей Пыленок в марте прошлого года погиб в Сирии.

Женщина знала, что по закону имеет право на повышенную пенсию по потере кормильца. Обратилась, как положено, в военкомат. Там ей объяснили: на доплату вы действительно можете рассчитывать. Но только по решению суда. Естественно, суд обязал военкомат выплачивать Пыленок и ее детям пенсию по потере кормильца с учетом надбавки ветеранам боевых действий. Кроме того, суд постановил перечислить семье недополученные за прошлый год 39,8 тыс. рублей.

К сожалению, подобных ситуаций хватает. Поэтому в минобороны и решили инициировать новые поправки в военно-пенсионный закон.