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10.02.2019 20:36
Рубрика: Власть

Вдовьи деньги

Пенсию назначат без суда
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
В Минобороны готовят поправки в действующие нормативно-правовые акты, определяющие порядок и размер выплат семьям погибших ветеранов боевых действий.

Для родителей, вдов и детей погибших в боевых условиях солдат и офицеров предусмотрено немало льгот. Если случилась трагедия, им выплачивают страховку порядка 2 млн рублей и единовременное пособие - еще несколько миллионов. Есть и другие преференции. Они прописаны в Законе "О ветеранах".

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам

Но правила, касающиеся пенсионных выплат семьям погибших военных, были утверждены более 25 лет назад. С тех пор законодательство неоднократно корректировали.

В итоге сейчас люди, у которых война или вооруженный конфликт отняли родного человека, а подчас и единственного кормильца, нередко вынуждены отстаивать свою правоту в суде.

Так, в частности, случилось с Верой Пыленок. Ее супруг 35-летний капитан Андрей Пыленок в марте прошлого года погиб в Сирии.

Женщина знала, что по закону имеет право на повышенную пенсию по потере кормильца. Обратилась, как положено, в военкомат. Там ей объяснили: на доплату вы действительно можете рассчитывать. Но только по решению суда. Естественно, суд обязал военкомат выплачивать Пыленок и ее детям пенсию по потере кормильца с учетом надбавки ветеранам боевых действий. Кроме того, суд постановил перечислить семье недополученные за прошлый год 39,8 тыс. рублей.

К сожалению, подобных ситуаций хватает. Поэтому в минобороны и решили инициировать новые поправки в военно-пенсионный закон.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Все о военных пенсиях
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