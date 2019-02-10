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10.02.2019 18:35
Рубрика: Общество

На 63-м году жизни умер известный спортивный журналист Андрей Петров

Текст: Николай Долгополов (Президент Федерации спортивных журналистов России)

Это случилось сегодня утром.

... Он выписался из больницы. Лежал дома. Его трогательно опекала жена Людмила.

Казалось, самого худшего удалось избежать. По крайней мере, отсрочить. Но больное сердце не выдержало. Сегодня утром случилось непоправимое. Андрею Николаевичу было 62 года.

Хороший футболист, он всегда любил спорт. И здесь молодому тогда Андрею Петрову несказанно повезло. Способного парня пригласил в спортивный отдел популярнейшей газеты "Известия" знаменитый Борис Александрович Федосов. И в своем выборе мэтр не ошибся. Андрей много писал. Не растекаясь в мыслях по древу, рассказывал емко, точно, содержательно практически обо всех видах спорта. А больше всего любил футбол. И его людей, и саму игру Андрей Петров знал досконально.

Навыки спортивного организатора, проводившего вместе с Борисом Федосовым престижнейшие хоккейные турниры "Снеговика" на призы "Известий", очень пригодились Андрею Николаевичу в дальнейшем. Более двух десятков лет он незыблемо стоял во главе Управления по связям с общественностью Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы. Его знали все спортивные журналисты. Андрей Николаевич возглавлял пресс-центры крупнейших чемпионатов - мира, Европы, России...

Редко какой турнир проходил в столице без его участия. Вот кто отдавал работе всю душу. Всегда переживал, волновался, старался сделать так, чтобы требовательные наши и иностранные журналисты оставались довольны. Как же иногда приходилось трудно. Но Андрей справлялся. Сил и нервов на это уходило столько.

Прощай, Андрей Николаевич.

Соболезнования родным нашего товарища.
 

Общество Утраты Спорт
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