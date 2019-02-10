На "Берлинале" показали новую докудраму о Бертольде Брехте

Фильм "Брехт" режиссера Генриха Брелера на 69-м Берлинском международном кинофестивале вошел в программу "Berlinale Special". Показ картины длился чуть более трех часов - при этом зрители могли ознакомиться лишь с двумя частями масштабной документальной драмы, снятой для одного из немецких телеканалов, и явно рассчитанной и на большие международные продажи. Зрителям показали - полуторачасовое начало и конец, по хронометражу такой же. По телевизионным форматам - четыре серии. В первых двух - юность и становление всемирно известного писателя, поэта и драматурга. В последних - затронут американский период жизни Брехта, его возвращение в Германию, создание театра "Берлинер ансамбль", официальные почести, мировое признание... Увы - Бертольд Брехт ушел из жизни довольно рано - в 57 лет.

"Брехт" - это мини-сериал, к которому следует сразу же привлечь внимание наших закупщиков с крупных федеральных и нишевых исторических и литературных каналов, а также таких компаний, как, например, Star Media, которые любят снимать, в подобном жанре. Однако, для России сериал "Брехт" не станет в полной мере тем же, чем для Германии, где, скажем, в парочке остановок от центра "Берлинале" - театр "Берлинер Ансамбль", памятник Брехту, да и вообще тут все им, Брехтом, "дышит, веет". При этом - для нашей страны творчество Бертольда Брехта имеет огромное значение, причем не только в силу литературного таланта писателя, но и из-за особых отношений, что связывали Брехта и Страну Советов. У нас до сих пор с удовольствием ставят Брехта в театрах, телеспектакли советских времен время от времени повторяют по ТВ, книги - читают. Из последних нашумевших постановок Брехта - "Барабаны в ночи" в Театре имени Пушкина - спектакль поставлен Юрием Бутусовым. Актуально, как никогда. До этого, кстати, у Бутусова была любимая зрителями постановка в театре имени Ленсовета "Кабаре. Брехт", также - новое, современное прочтение.

Генрих Брелер - автор сценария и режиссер мини-сериала "Брехт" - мастер большого жанра. Достаточно напомнить его "Будденброков" 2008 года или "Семью Манн" 2001-го. В "Брехте", с которого многие на "Берлинале" уходили - одни, потому что не могли высидеть по времени, другие - в знак протеста, против увиденного, он показал образец того, как нужно снимать настоящую классическую телевизионную докудраму. Составляющие - хроника, интервью с теми, кто знал Брехта и работал с ним - любимые женщины, артисты театра, биографы и так далее. И третье - большая часть - собственно, реконструкция событий в игровой форме с хорошими актерами и буквально школьной режиссурой, основанной на традиции - Брелеру уже 76 лет. Те, кто возмущались фильмом, с одной стороны правы - олдскульность нынче, в век быстрых мыслей и технологий, подвергается остракизму. С другой стороны - кому, как ни человеку, который застал эпоху Брехта, о нем снимать. Пусть и не так красочно и объемно, как ждут от фильма о таком авторе, как "бравый солдат" Брехт, - любителе баллад и балаганов, театра, музыки и стихов, и умеющем так смешно и рассказать о политике и пропаганде, как никто. В защиту Брелера можно сказать еще и то, что не нужно подходить с точки зрения большого кино, в том числе и авторского - а такого на "Берлинале" немало - к продукту телевизионному. Так, например, как и большинство тех, кто работает в жанре докудрамы, Брелер делает сильный акцент на подробностях личной жизни, здесь - на взаимоотношениях Брехта с женщинами. Это, конечно, не скандальный формат "Дау" Ильи Хржановского. Но Брехт Ландау в этом плане не сильно уступал, только вот Коры - скандальной писательницы - рядом с ним, считай, не было. Однако, если отбросить пикантные детали, то Брелер своим фильмом показал следующее: гений не принадлежит никому. Ни родителям, ни первой любви, ни детям, ни театру, ни политике, ни войне, ни даже своей эпохе.... Более того - сам себе не принадлежит. И тем людям, партиям, организациям, театрам, детям, которые решают быть рядом с гением, или он решает, что должен находиться рядом с ними и принимать деятельное участие в их создании и жизни, не следует впадать в грязную пену мелочных обид и претензий. Кроме того, что они разрушат свои жизни, ни к чему хорошему это не приведет. Сбить же такого человека с пути - все равно они не в силах.

Передавать или пересказывать после картины вехи биографии Брехта, скорее дело исследователей его творчества, и тех, кто знал писателя и поэта и его театр, они тщательно разберут правоту или неправоту авторов докудрамы. Последнее, кстати, проявилось сразу же после показа - в бурных обсуждениях. Однако, есть ощущение, что для того, чтобы узнать подробнее о Брехте, этого сериала не хватает. Скорее он наталкивает на то, чтобы именно сейчас почитать что-либо еще о жизни писателя, поэта и драматурга, и составить в голове собственную картинку. Есть фильмы - "заменители": посмотрел такой, и все про жизнь человека понятно. Не знал, кто такой Брехт, и чем был славен - авторы рассказали. Есть фильмы, "дополняющие реальность", то есть, рассказывающие больше, чем обычно, знают о человеке, тем более - классике. А есть те, что побуждают зрителя к действию, мол, ваш сериал, это - хорошо, но дайте мне моего собственного Брехта. Докудрама Брелера - именно такова.

Кстати

При "изготовлении" докудрам есть еще один важный момент - не испортить реконструкцией событий хронику и свидетельства очевидцев. В "Брехте" это, пожалуй, удалось.