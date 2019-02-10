Назван состав сборной на ЧМ по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

Всего в сборную вошли 24 лыжника, по 12 от мужчин и женщин. В мужскую команду попали Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Андрей Собакарев.

В состав женской национальной команды вошли Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Татьяна Алешина и Аида Баязитова.

Добавим, что на мировом первенстве будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь в личных гонках, два - в командном спринте и еще два - в эстафетах.