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10.02.2019 15:44
Рубрика: В мире

Названа причина пожара на базе футбольного клуба "Фламенго"

Текст: Иван Карташов

Пожар в тренировочном центре "Ниньо ду Урубу" в Рио-де-Жанейро произошел из-за короткого замыкания. В результате инцидента погибли 10 воспитанников футбольного клуба "Фламенго" в возрасте от 14 до 16 лет. Трое подростков остаются в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Фото: AFP/ JEAN-FRANCOIS MONIER
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Пожар произошел ранним утром в спальном помещении тренировочного центра. Спальня была специально оборудована для иногородних воспитанников молодежной команды "Фламенго".

В качестве главной причины трагедии в настоящее время рассматривается короткое замыкание проводки кондиционера. Следствие также изучает материалы, из которых была возведена спальная комната. Не исключается, что при строительстве использовался легкогорючий полиуретан, печально известный в Бразилии после пожара в ночном клубе Kiss, в 2013 году унесший жизни 242 человек.

В списке погибших числится имя восходящей звезды бразильского футбола - вратаря Кристиана Измериу. Накануне он был вызван в сборную Бразилии по футболу.

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