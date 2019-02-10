Названа причина пожара на базе футбольного клуба "Фламенго"

Пожар в тренировочном центре "Ниньо ду Урубу" в Рио-де-Жанейро произошел из-за короткого замыкания. В результате инцидента погибли 10 воспитанников футбольного клуба "Фламенго" в возрасте от 14 до 16 лет. Трое подростков остаются в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Пожар произошел ранним утром в спальном помещении тренировочного центра. Спальня была специально оборудована для иногородних воспитанников молодежной команды "Фламенго".

В качестве главной причины трагедии в настоящее время рассматривается короткое замыкание проводки кондиционера. Следствие также изучает материалы, из которых была возведена спальная комната. Не исключается, что при строительстве использовался легкогорючий полиуретан, печально известный в Бразилии после пожара в ночном клубе Kiss, в 2013 году унесший жизни 242 человек.

В списке погибших числится имя восходящей звезды бразильского футбола - вратаря Кристиана Измериу. Накануне он был вызван в сборную Бразилии по футболу.