Названы шесть симптомов появления рака у мужчин

Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

Специалисты предупреждают, не стоит паниковать, обнаружив у себя один из признаков онкологии. Вполне возможно, что изменение в организме является проявлением другого менее опасного недуга. Однако в любом случае не стоит откладывать поход к врачу.

Один из тревожных признаков - непроходящий кашель, не связанный с простудными заболеваниями. Также причиной для беспокойства является значительная "необъяснимая" потеря веса.

Симптомом появления злокачественной опухоли у мужчин является отек груди, появление ран в этой области, сыпи, разного рода выделений и деформаций.

К оставшимся трем признакам опасного заболевания относятся боль при мочеиспускании, кровянистые выделения и увеличение размера яичек, передают зарубежные СМИ.