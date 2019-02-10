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10.02.2019 19:35
Рубрика: Власть

Слово президента

Объявлена дата Послания Федеральному Собранию
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
Президент огласит Послание Федеральному Собранию 20 февраля в Москве. Точное место проведения мероприятия в Кремле пока не называют.
Члены Совета безопасности обсудили ситуацию в Сирии и отношения с Белоруссией. Фото: РИА Новости Члены Совета безопасности обсудили ситуацию в Сирии и отношения с Белоруссией. Фото: РИА Новости
Члены Совета безопасности обсудили ситуацию в Сирии и отношения с Белоруссией. Фото: РИА Новости

В прошлом году глава государства выступил с Посланием 1 марта в Манеже. Тогда в нем была специальная мультимедийная часть, посвященная новейшим российским вооружениям. На вопрос о том, будет ли и на этот раз интерактив, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Пока не готов ответить. Подготовка главным образом ведется в плане контентной работы, смежные вопросы тоже сейчас решаются". Не ответил он и на вопросы по содержанию: "Все узнаете 20-го числа".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Путин: Режиму контроля над вооружениями брошен вызов

В начале февраля в беседе с журналистами пресс-секретарь президента сообщил, что подготовка Послания уже началась. "Работают и соответствующие подразделения администрации президента, привлекаются соответствующие ведомства и министерства. И сам президент уже работает над содержанием Послания", - пояснил он.

Сам глава государства недавно на форуме "Деловой России" дал понять, что общение с бизнесменами пригодится при подготовке этого документа. "Надеюсь, что сегодняшняя наша встреча будет полезной и поможет мне сформулировать даже определенные предложения и идеи в Послании", - сказал он, не конкретизируя темы.

Оглашение Послания состоится на следующей неделе, а на этой Владимир Путин проведет целый ряд встреч с иностранными коллегами. В Россию приедут три президента - Белоруссии, Турции и Ирана.

В пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ речь шла об отношениях с Белоруссией и ситуации в Сирии. "Состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Саммит лидеров России, Турции и Ирана пройдет в четверг, а днем ранее Путин встретится с президентом Белоруссии

Визит в Россию белорусского президента Александра Лукашенко намечен на 13 февраля. На следующий день, 14 февраля, состоится саммит лидеров России, Турции и Ирана, посвященный ситуации в Сирии. Поэтому на совещании с постоянными членами Совета безопасности речь шла и об этих внешнеполитических вопросах.

Тем временем

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.

В поздравлении президент подчеркнул, что сегодня перед дипломатами стоят важные и масштабные задачи. "В частности, необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой. Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов", - говорится в поздравлении главы государства. "Немало предстоит сделать и для дальнейшего продвижения мирного процесса в Сирии, а также для политико-дипломатического урегулирования других кризисных ситуаций. И, конечно, следует наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также по расширению внешних связей ЕАЭС с прицелом на формирование Большого Евразийского партнерства", - поставил задачи дипломатам Владимир Путин.

Власть Работа власти Госуправление Президент Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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