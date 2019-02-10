Неопределенность с будущим не мешает российскому форварду "Коламбуса" Артемию Панарину исправно набирать очки для своей команды.

В матче с "Вегасом" нападающий отметился шайбой и двумя результативными передачами и таким образом внес решающий вклад в победу своей команды - 4:3. В последних семи играх Панарин набрал 11 (3+8 ) баллов, а всего у него стало 63 (21+42) очка.

Характерно, что результативность Артемия не падает даже несмотря на непрекращающиеся разговоры о его будущем. Напомним, хоккеист пока отказывается продлевать контракт с нынешним клубом, который заканчивается 1 июля текущего года. Если до этого времени Панарин не договорится с "Коламбусом" или другим клубом, куда его могут обменять до 25 февраля, то летом станет неограниченно свободным агентом.

Судя по всему, то как на данный момент развивается ситуация, хоккеиста устраивает не очень. На днях стало известно, что Панарин поменял агента: теперь вместо Дэна Мильштейна дела хоккеиста ведет Пол Теофанос, который, к слову, сотрудничает с другим российским легионером "Коламбуса" Сергеем Бобровским, также подумывающим о смене клуба.

"Пол лучше знает, как устроена лига, что думают менеджеры", - объяснил свое решение Панарин.