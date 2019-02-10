Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Это решение было принято на исполкоме организации в немецком Бонне и вступит в силу 15 марта.

Главный итог: на ближайших Паралимпиадах 2020 и 2022 годов российские спортсмены снова смогут соревноваться под своим флагом. Напомним, после приостановления членства ПКР в МПК в 2016-м они были лишены такой возможности. Паралимпиаду-2016 россияне в принципе пропустили, а на Игры-2018 было допущено всего несколько человек, да и то под нейтральным флагом.

Одно из условий допуска россиян на ближайшие Паралимпиады - покрытие расходов МПК на дополнительное тестирование наших спортсменов вплоть до 31 декабря 2022 года. Ну а чтобы Паралимпийский комитет России был полностью восстановлен в правах, до того же срока необходимо выполнение ряда критериев, касающихся в основном соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).