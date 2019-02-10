Международная платежная система Visa направила российским банкам предписание, где призвала обеспечить техподдержку для сервиса по снятию наличных на кассах магазинов с ее карт. Система будет тестироваться в ближайшие месяцы, но полноценно заработает, скорее всего, не раньше конца года. Пока речь идет о том, что комиссии для клиентов за снятие наличных на кассах не будет.

Новая система позволит держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах в магазинах, если покупка оплачивается картой. По словам замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никиты Хомутова, за один раз можно будет снять около 5000 рублей, причем для клиента это будет бесплатно.

По информации источника "РГ" на банковском рынке, ограничение может составить и эквивалент 100 долларов (около 6600 рублей по текущему курсу). Технически банки будут готовы работать с новым сервисом Visa к лету, торговым же сетям понадобится для подготовки 6-8 месяцев (чтобы выдавать клиентам из кассы снятые деньги, им нужно стать банковскими платежными агентами, для этого нужно время), рассказывает собеседник.

Таким образом, по оптимистичному прогнозу, первый магазин может подключиться к проекту к концу года, причем сейчас им уже интересуются несколько ритейлеров, среди которых один крупная федеральная и одна региональная продовольственная сеть, говорит источник "РГ".

Несколько банков сначала примут участие в пилотном тестировании системы. По словам Хомутова, оно начнется во втором квартале. Оценить точное количество его участников пока невозможно. По информации "РГ", помимо Промсвязьбанка в нем примет участие также банк "Русский стандарт" (там это комментировать не стали). В Райффайзенбанке подтвердили получение предписания Visa, но сейчас пока только изучают возможность участия в "пилоте". В ВТБ заявили, что участвовать в пилотном проекте не планируют, поскольку со стороны федеральных торговых сетей на данный момент нет однозначной оценки этого проекта. Внедрение такого проекта требует существенных инвестиций и ресурсов, а также доработки программного обеспечения со стороны банков, подчеркнул представитель ВТБ. В Сбербанке отказались от комментариев.

В сентябре 2018 года похожий проект запустила Mastercard, однако он пока реализован только в одном московском продовольственном магазине

В Visa подтверждают работу над проектом, но подробностей там пока не раскрывают. Как сообщил представитель платежной системы, Visa учитывает особенности обработки внутринациональных операций на территории РФ и регуляторные аспекты, связанные с запуском сервиса. "Мы тесно сотрудничаем с банками-партнерами в России касательно вариантов технологической реализации и внедрения данного сервиса", - подчеркнул он. В сентябре 2018 года похожий проект запустила Mastercard (предельная сумма снятия наличных на кассе - 5000 рублей), однако он пока реализован только в одном московском продовольственном магазине крупной торговой сети.

Таким образом, проект Visa - понятный шаг в конкурентной борьбе, говорит гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. Причем для платежной системы с точки зрения получения прибыли не так важно, какая именно операция (безналичная оплата или снятие наличных) была проведена по карте: свою комиссию она получит в любом случае, отмечает он. По словам Самиева, для банков выгоды уже не столь очевидны, но подобный механизм снятия наличных позволит банкам оптимизировать расходы на развитие и содержание банкоматных сетей.

"Мы не смотрим на этот проект с точки зрения финансовой выгоды, для нас больше важна лояльность к эквайрингу банка со стороны торгово-сервисного предприятия", - говорит Хомутов из Промсвязьбанка. По его мнению, функционал будет им удобен и даст возможность сократить объем инкассируемой выручки, а, следовательно, экономить деньги.