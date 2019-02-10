Польша закупит американские системы залпового огня на 400 млн долларов

Польша приняла решение приобрести у США 20 ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, посещая бронетанковую бригаду имени Тадеуша Костюшко.

По его словам, договор о поставках планируется подписать в будущую среду. Стоимость контракта оценивается в 414 миллионов долларов. Сюда входят как сами установки, так и боеприпасы, доставка комплексов и обучение специалистов, которые будут работать с ними.

РСЗО HIMARS (Хаймарс) приняты на вооружение американскими военными в 2005 году. Система, состоящая из шести реактивных снарядов или одной оперативно-тактической баллистической ракеты, устанавливается на грузовики.

Кроме того, эта система может применяться в качестве универсальной пусковой установки для ракет класса "земля-земля" и для запуска некоторых зенитных ракет.

В 2011 году РСЗО HIMARS были поставлены на вооружение армии Сингапура.