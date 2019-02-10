Новости

В бундесвере вспыхнул новый скандал с экстремистами 16:58
Польша закупит американские системы залпового огня на 400 млн долларов 16:58
"Русские Витязи" опровергли появление новой фигуры пилотажа 16:57
Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет 16:42
В Новороссийске полиция начала проверку избиения школьниц в ТЦ 16:33
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности 16:22
Названа причина пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" 15:44
Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом 15:35
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита 15:25
В Нюрнберге не удалось продать картины Гитлера 15:00
В Китае напечатали мост на 3D-принтере 14:46
В Сочи подростки на Mercedes устроили массовое ДТП 14:24
Конфуз в Боснии: английский посол перепутал порноактрису с математиком 14:07
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA 13:20
Церемонию открытия игр "Дети Азии" посмотрели в 11 странах 13:17
Абэ пообещал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией 13:10
В Москве из-за бесхозного предмета эвакуировали банк 13:09
Рассекречены эскизы автомобиля "Руссо-Балт" для президента 13:00
На зимних играх "Дети Азии" разыграли первые комплекты медалей 12:57
Украинские силовики обстреляли юг ДНР 12:41
Михаил Бабич: В Беларуси берегут русский язык 12:20
В Крыму прорвало бассейн с дельфинами 12:00
В Минске представили новые военные роботы 11:50
В Кургане из горящей сауны спасли пятерых человек 11:47
При пожаре в Новосибирской области погибла женщина с четырьмя детьми 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
10.02.2019 16:58
Рубрика: В мире

Польша закупит американские системы залпового огня на 400 млн долларов

Текст: Константин Волков

Польша приняла решение приобрести у США 20 ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, посещая бронетанковую бригаду имени Тадеуша Костюшко.

По его словам, договор о поставках планируется подписать в будущую среду. Стоимость контракта оценивается в 414 миллионов долларов. Сюда входят как сами установки, так и боеприпасы, доставка комплексов и обучение специалистов, которые будут работать с ними.

Фото: iStock
Польша объявила о создании кибервойск

РСЗО HIMARS (Хаймарс) приняты на вооружение американскими военными в 2005 году. Система, состоящая из шести реактивных снарядов или одной оперативно-тактической баллистической ракеты, устанавливается на грузовики.

Кроме того, эта система может применяться в качестве универсальной пусковой установки для ракет класса "земля-земля" и для запуска некоторых зенитных ракет.

В 2011 году РСЗО HIMARS были поставлены на вооружение армии Сингапура.

Почему мэр Гданьска стал жертвой "польско-польской войны"
В РФ оценили слова посла США о расходах Германии на оборону
В мире Европа Польша В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA
РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Хвастливо и глупо: эксперт оценил заявление об убийце истребителя Су