Популярность у покупателей набирают квартиры с ремонтом и мебелью

Меблированные квартиры - новый и перспективный тренд на рынке недвижимости. Подобных проектов становится все больше, правда, пока в основном в Москве. Сначала интерес покупателей стали вызывать готовые квартиры, с отделкой. Теперь же девелоперы пошли дальше и стали предлагать уже меблированное жилье.

Еще несколько лет назад в продаже в основном были квартиры в черновой отделке. И множились предложения помещений вообще без перегородок внутри квартиры. Такие варианты были находкой для людей со вкусом, фантазией, собственными представлениями о дизайне. Однако приходилось тратить много сил и времени на ремонт.

Теперь же маятник покупательских предпочтений качнулся в другую сторону. Только в Московском регионе квартиры или апартаменты с отделкой есть более чем в трети проектов, сообщили "РГ" в Domofond.ru.

Этому есть простое объяснение. Более 50 процентов квартир покупаются в ипотеку. Но для того чтобы въехать в квартиру, нужно накопить деньги еще и на ремонт. А вот покупая жилье с отделкой, даже дороже, стоимость ремонта можно включить в сумму кредита и расплачиваться годами. Однако мебель все равно придется покупать. Или нет? А если купить квартиру уже меблированной? Такие варианты тоже есть.

Готовые решения помогают экономить. Потраченные на обустройство своего жилья деньги можно включить в цену квартиры. А значит, мебель можно приобрести, используя не потребительский, а ипотечный кредит по более низкой ставке. Кроме того, мебель обходится дешевле за счет того, что застройщик приобретает ее у производителей на более выгодных условиях.

Разница стоимости жилья с ремонтом и без него составляет 10 тысяч рублей за квадратный метр

Есть несколько категорий потребителей, заинтересованных в такой покупке. "Меблированные квартиры приобретают в основном те покупатели, которым необходимо быстро заехать, не теряя времени на обустройство жилья. Это, как правило, ипотечные заемщики, арендующие жилье", - рассказала коммерческий директор ФСК "Лидер" Ольга Тумайкина. Также меблированные квартиры востребованы теми, кто планирует сдавать недвижимость внаем. Это удобно и иногородним покупателям недвижимости. Или тем, кто не готов контролировать процесс ремонта. "Индивидуальный ремонт помимо материальных и временных затрат требует постоянного контроля со стороны заказчика, но даже в этом случае нет гарантии, что бригада качественно выполнит все задачи, также существует риск, что работники просто "исчезнут", - отмечает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

В общем объеме предложения, новостройки с меблированными квартирами единичны. Но те, кто имеет такие проекты в своем портфеле, отдают им немалую долю. "Если брать в процентном соотношении от всего объема предложения, то пропорция квартир получается такая: 75 процентов предлагается без отделки и 25 процентов с отделкой или с отделкой и мебелью", - говорит Ольга Тумайкина.

Заинтересовать меблированными предложениями покупателей совсем не просто. Часть покупателей - примерно 15 процентов - предпочитает варианты с предчистовой отделкой, так называемый white box. В этом случае расходы на ремонт существенно снижаются. Если же квартира делается с финишной отделкой и мебелью, вариантов должно быть несколько.

"Комплекты мебели разделены на два условных стиля: классика и современный стиль, который представлен в двух ценовых категориях - "комфорт" и "комфорт плюс". Причем каждый комплект представлен в двух цветовых исполнениях. В результате покупатель выбирает из шести вариантов", - рассказывает Ольга Тумайкина.

Редко наличие меблировки подразумевает полную обстановку, чаще - кухонный гарнитур. Например, среди предложений с отделкой от застройщика есть варианты с обустроенной кухней. Также она часто бывает укомплектована соответствующей техникой. Сотрудничать с застройщиками готовы крупные мебельные бренды и магазины бытовой техники. Но все зависит от потребностей клиента. Продавцы готовы обустроить всю квартиру, если у покупателя будет такой запрос.

"Покупатель может купить мебель одного из помещений, двух, трех или сразу всех", - рассказывает Ольга Тумайкина. В стандартный набор мебели входят: для гостиной - диван и комплект мебели под ТВ, для спальни - двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, шкаф для одежды, для детской - шкаф, односпальная кровать и рабочий стол.

На стоимость отделки от застройщика влияют размер квартиры, класс и ценовая категория отделочных материалов. В среднем разница стоимости жилья с ремонтом и без него составляет 10 тысяч рублей за квадратный метр.

Эксперты считают, что у меблированных квартир есть будущее, и особенно в экономклассе, за счет выгод для клиентов, которые берут ипотеку. А вот представлены эти квартиры пока больше в высоких классах, где как раз у клиентов нет такой острой необходимости относить расходы на ремонт и меблировку в стоимость банковского займа.