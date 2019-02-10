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10.02.2019 11:27
Рубрика: Происшествия

При пожаре в Новосибирской области погибла женщина с четырьмя детьми

Текст: Сергей Зюзин
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Пожар в Новосибирской области унес жизни четырех малолетних детей и их матери. Спастись удалось только отцу, услышавшему сигнал дымового пожарного извещателя. Бревенчатый дом, сложенный из старых железнодорожных шпал и обшитый железными листами, выгорел быстро и почти дотла.

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Страшная трагедия случилась в селе Полойка Краснозерского района в ночь на 10 февраля. Пожар в частном доме начался около полуночи, когда все уже легли спать. Глава семьи успел выскочить на улицу, надеясь вытащить жену и детишек через окна. Мужчина пытался разбить пластиковые стеклопакеты топором, но помешали плохая видимость и моментальное распространение огня, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области. Детям было от года до пяти лет.

Пожарные ликвидировали открытое горение ликвидировали только к 2 часам ночи. Причину и обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа. Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Выживший - 39-летний депутат Полойского сельсовета работал в сельском клубе руководителем кружка, часто выступал на местной сцене. Односельчане о семье всегда отзывались хорошо и близко к сердцу приняли случившееся. В воскресенье люди несли к пепелищу искусственные цветы.

У пострадавшего в живых осталось двое детей школьного возраста, 14-летняя дочь и сын-второклассник, которые находились в гостях у бабушки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже выразил соболезнования родным и близким погибших и дал поручение региональному министерству социальной политики оперативно решить вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшей семье. Главе Краснозерского района и региональному Минстрою дано поручение решить вопрос по предоставлению мужчине и его детям нового жилья.

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