"Реал" обыграл "Атлетико" и одержал пятую победу подряд

В Испании состоялось одно из самых ярких и интересных футбольных дерби Европы. Мадридский "Атлетико" на своем поле принимал соседей из "Реала" и уступил 1:3.

Одним из острых моментов противостояния был выход вратаря "Реала" Тибо Куртуа на поле своей бывшей команды. Фанаты "матрасников" ожидаемо устроили ему обструкцию. А перед матчем они даже забросали мусором табличку с фамилией Куртуа на стене домашнего стадиона. Тибо, напомним, выступал за "Атлетико" с 2011 по 2014 год, и неудивительно, что его переход минувшим летом "Реал" многие болельщики "красно-белых" восприняли как предательство.

Сам Куртуа, впрочем, относится к этому философски. Он подчеркнул после матча, что уважает "Атлетико", но это футбол. "Болельщики "Атлетико", с которыми я сталкивался на улицах, узнавали меня и желали удачи", - заметил вратарь.

Другая интрига заключалась в том, сможет ли "Реал" одержать пятую победу в Примере подряд. Команда расцветает под руководством Сантьяго Солари, и последние результаты "бланкос" резко контрастируют с провальным началом сезона, когда командой руководил Хулен Лопетеги.

И "сливочные" сполна оправдали ожидания болельщиков. Уже на 16-й минуте Касемиро открыл счет великолепным ударом в падении - он замкнул скидку головой от Серхио Рамоса после подачи углового.

Лидировали гости, правда, недолго: девять минут спустя Антуан Гризманн забил ответный мяч. Здесь стоит отметить, что для того, чтобы определить взятие ворот, главный судья матча Хавьер Фернандес прибег к просмотру повтора. Лайнсмен счел, что Гризманн, выходя один на один с Куртуа, был в офсайде, когда Анхель Корреа делал ему передачу. Но Фернандес засомневался и, как оказалось, справедливо: после повтора он засчитал гол. А вскоре система видеопомощи арбитрам (VAR) вновь вышла на передний план.

На последних минутах первого тайма Хавьер Хименес снес Винисиуса Жуниора, и рефери вновь отправился смотреть повтор. Фол был несомненным, вопрос заключался лишь в том, нарушил Хименес правила в штрафной или до нее. Судья Фернандес счел, что это пенальти, и вот здесь с ним, пожалуй, стоило поспорить: повтор показал, что Хименес коснулся ноги соперника до штрафной площади. Так или иначе, рефери решение принял, и Рамос уверенно реализовал пенальти.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Реала", а ближе к концу матча Гарет Бэйл отправил в ворота "Атлетико" третий мяч и установил окончательный счет.

"Сливочные" выиграли пятую игру Примеры кряду, набрали 45 очков и вышли на второе место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующей "Барселоны". "Атлетико" же проиграл, пожалуй, не совсем справедливо. Впрочем, главный тренер команды Диего Симеоне не стал списывать неудачу на спорное судейское решение.

"Мы проиграли потому, что соперник был убедительнее. Про VAR я стараюсь не говорить, считаю, что эта система полезна всем. Да и повторов я не видел - надеюсь, что судья принял верное решение, - сказал Симеоне. - В любом случае, мы проиграли не из-за VAR, соперник был лучше. Я их поздравляя, начинаем подготовку к следующему матчу".

На счету "Атлетико" после этой неудачи осталось 44 очка. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице.