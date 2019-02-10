Год железных дорог объявлен в Москве

Итоги работы строителей в 2018 году и планы на 2019 год обсудили столичные власти на заседании коллегии стройкомплекса. Мэр города Сергей Собянин сказал в своем выступлении: "Мы не можем назвать минувший год годом метро, хотя в течение него было построено 17 станций подземки - столько не строилось никогда за всю более чем 80-летнюю историю метрополитена. Нельзя его назвать и годом дорог, хотя было построено 125 км магистралей - самое большое количество за последние восемь лет. Не получится назвать и годом образования, и годом здравоохранения при том, что в городе добавились десятки новых школ, детсадов, больниц и поликлиник... Правильнее 2018 год назвать годом развития города, так как Москва одновременно развивалась сразу по всем направлениям".

Поблагодарив строителей за огромную проделанную работу, Собянин сказал, и в этом году у столицы стоят не менее сложные задачи в разных отраслях. Но акцент предстоит сделать все-таки на развитии рельсового транспорта, а потому 2019 год, по словам Собянина, можно будет назвать Годом железных дорог.

- У нас в последние годы на первом месте было строительство метро, - объяснил в своем выступлении глава города. - А сейчас в число приоритетных выходит и железнодорожный транспорт. Его развитие помогло нам получить 1 миллион 300 тысяч пассажиро-мест в электричках, и в ближайшие годы мы добавим еще столько же.

К такому выводу Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров пришли, встретившись накануне и обсудив конкретные планы по строительству новых путей и станций, а также реконструкции существующих в черте города. В частности, речь шла о том, что масштабные планы, поставленные Москвой и РЖД в этом направлении, одобренные президентом Владимиром Путиным, будут реализовываться на средства как бюджета Москвы - город готов направить на них 200 миллиардов рублей, так и деньги федерального бюджета и РЖД. В частности, уже в этом году в Москве будет интегрирована в систему городского общественного транспорта по принципу сухие ноги платформа НАТИ со станцией метро "Лихоборы", продолжатся работы на платформах Северянин и Верхние Котлы. А на станции метро "Ховрино" автобусный междугородний вокзал станет и международным.

Москвичи смогут еще активнее пользоваться железной дорогой на Ярославском, Смоленском, Горьковском радиальных направлениях. Интенсивность движения на МЦК увеличится с 5-6 нынешних минут до 4 минут в 2019 году. Кроме того, к концу года стоит задача запустить первые Московские центральные диаметры - Одинцово - Лобня и Подольск - Нахабино.

Москвичи скоро получат более 1000 км рельсового транспорта, который будет работать в режиме метро

"Огромное спасибо железнодорожникам за то, что они тоже считают эту задачу для себя приоритетной, - сказал мэр. - Совместными усилиями мы ее реализуем и добавим в городе еще сотни километров железнодорожных путей". В итоге, по его подсчетам, москвичи скоро получат более 1000 км рельсового транспорта, который будет работать в режиме метро.

Продолжит столица заниматься и развитием подземки - в течение ближайших пяти лет, по словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, планируется сдать более 50 станций - по 10 станций в год.