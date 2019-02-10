Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве

В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков. Ссора завершилась стрельбой, в результате которой пострадал один человек - он получил ранение в голову из травматического пистолета.

Раненый был госпитализирован. Жизнь пациента вне опасности, несмотря на потерю крови.

Как информирует РИА Новости, родители игроков поругались на почве совместного бизнеса. Злоумышленник в настоящее время пребывает в одном из столичных ОВД.