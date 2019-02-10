"Русские Витязи" опровергли появление новой фигуры пилотажа

Командир пилотажной группы "Русские Витязи" опроверг сообщения о новой фигуре высшего пилотажа, якобы показанной на тренировке в подмосковной Кубинке.

- Никаких новых фигур нет, - завил ТАСС командир группы полковник Андрей Алексеев.

Во время учебных полетов "Витязи" отрабатывали роспуск "Тюльпан", пояснили в ВКС России. Этой фигурой группа обычно завершает групповой пилотаж. Четыре истребителя в строю "ромб" уходят вертикально в небо, а затем расходятся в стороны, отстреливая тепловые ловушки. Их дымный след в небе напоминает цветок.

У пилотажной группы есть схожая фигура "Ангел": истребители расходятся так же, но в три стороны, а дым от ловушек образует фигуру, напоминающую ангела с крыльями.

"Русские Витязи" - единственная группа в мире, демонстрирующая высший пилотаж на строевых тяжелых истребителях. Раньше они летали на Су-27, теперь пересели в сверхманевренные Су-30СМ.