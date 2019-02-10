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10.02.2019 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве из-за бесхозного предмета эвакуировали банк

Текст: Александр Мелешенко

Отделение банка на Ленинградском проспекте в Москве было эвакуировано и обследовано полицейскими - они проверили обнаруженный там бесхозный предмет. Как сообщили "РГ" в пресс-службе главного столичного управления МВД, никакой опасности он не представляет.

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Ранее, напомним, СМИ сообщили об эвакуации отделения банка после анонимного звонка о минировании - из помещений финансово-кредитного учреждения было выведено около 30 человек.

Очередная волна анонимных звонков о якобы минировании торговых центров, социальных объектов и общественных учреждений прокатилась по стране в январе и продолжилась в феврале.

Только в Москве были эвакуированы тысячи человек, ни в одном случае сообщения о взрывчатке не подтвердились.

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