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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Споткнулись на ремонте

Житель Орла засудил УК за полученную травму
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Столичный выпуск № 29(7787)
Апелляционная инстанция подтвердила законность решения, вынесенного районным судом по иску местного жителя. Он обвинил УК в некачественном проведении ремонта, из-за которого получил травму и был вынужден лечиться.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В суде истец рассказал, что в августе 2017 года он спускался по лестнице. Когда сходил с последней ступеньки, его нога провалилась в выбоину. Мужчина получил серьезную травму. Врачи диагностировали повреждение связок. Вину пострадавший возложил на МУП, которое обслуживает многоквартирный дом. По его мнению, управляющая компания плохо провела ремонт в подъезде. Это подтвердила и экспертиза. Она показала, что выбоина в полу образовалась от некачественно выполненной заделки строительного крюка.

Представители компании с этим не согласились. Одним из главных аргументов стало то, что жилищная инспекция не выдавала предписание об устранении выбоины. Но суд этот довод отверг - предписания не было, поскольку никто просто не жаловался в жилинспекцию. Пострадавший заявил, что УК не приняла необходимых мер для предотвращения травматизма жильцов. Суд с этим согласился. В пользу истца взыскано 70 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
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