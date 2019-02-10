Апелляционная инстанция подтвердила законность решения, вынесенного районным судом по иску местного жителя. Он обвинил УК в некачественном проведении ремонта, из-за которого получил травму и был вынужден лечиться.

В суде истец рассказал, что в августе 2017 года он спускался по лестнице. Когда сходил с последней ступеньки, его нога провалилась в выбоину. Мужчина получил серьезную травму. Врачи диагностировали повреждение связок. Вину пострадавший возложил на МУП, которое обслуживает многоквартирный дом. По его мнению, управляющая компания плохо провела ремонт в подъезде. Это подтвердила и экспертиза. Она показала, что выбоина в полу образовалась от некачественно выполненной заделки строительного крюка.

Представители компании с этим не согласились. Одним из главных аргументов стало то, что жилищная инспекция не выдавала предписание об устранении выбоины. Но суд этот довод отверг - предписания не было, поскольку никто просто не жаловался в жилинспекцию. Пострадавший заявил, что УК не приняла необходимых мер для предотвращения травматизма жильцов. Суд с этим согласился. В пользу истца взыскано 70 тысяч рублей.