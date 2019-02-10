На Сахалине стартовали первые зимние Международные игры "Дети Азии"

Открывая игры, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец зачитала приветствие президента Владимира Путина: "...Эти масштабные представительные соревнования выполняют важную и ответственную миссию, содействуют продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развития детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми...". От имени президента МОК Томаса Баха приветствовала юных спортсменов член Международного олимпийского комитета, известная спортсменка из Афганистана Самира Асгари, пожелал удачи юным участникам соревнований и министр спорта России Павел Колобков.
Несколькими часами ранее Павел Колобков и Ольга Голодец протестировали горнолыжную трассу на одном из объектов игр - курорте "Горный воздух". Как рассказала Ольга Голодец, мировое спортивное сообщество выбирает Сахалин в качестве базы для подготовки спортсменов к Олимпийским играм. "Здесь будут тренироваться сборные некоторых команд. Сейчас заключаются договоры, налаживаются контакты. Мы обсуждаем программу развития отношений, привлечения туристов и школьников для обучения зимним видам спорта на острове", - отметила она. По словам Павла Колобкова, кого-то из тех, кто приехал на остров в составе команд сегодня, можно будет увидеть в следующем олимпийском цикле. Но главное, конечно, в том, что уже сейчас ребята смогут пообщаться друг с другом, почувствовать "вкус к победам и соревнованиям".
Этот самый "вкус" юные спортсмены прочувствовали уже в первые дни. Спортивные баталии развернулись среди лыжников, хоккеистов, представителей шорт-трека. На лыжной трассе за первенство поспорили двое россиян из Москвы и Уральского федерального округа. С небольшим отрывом выиграл москвич Илья Трегубов. Среди девушек спринт выиграла представительница Сахалинской области Анна Кожинова. Предсказуемой была ситуация в шорт-треке - победили явные фавориты - спортсмены из Республики Корея. А вот в хоккее события развивались драматичным образом. Первая же схватка на льду закончилась с невероятным результатом - сборная Кувейта проиграла россиянам со счетом 0:60. Но, как говорят организаторы турнира, этой южной стране нужно сказать "спасибо" только за то, что она собрала свою хоккейную команду и отправила ее на далекий остров Сахалин.
Правда, позже команда хозяев турнира проиграла соседям из Японии, забившим решающую шайбу за три минуты до финала.
Павел Колобков отметил высокий уровень организации игр и обратил внимание на то, что власти Сахалина нацеливают жителей на занятия спортом: "Это значит, что на Сахалине и Курилах будет расти число поклонников здорового образа жизни. Закономерно, что Сахалинская область была удостоена чести принимать у себя в гостях юношескую олимпиаду. Я впервые на Сахалине, и то, что увидел, превзошло мои ожидания. Речь идет не о природных красотах, а о необыкновенном прорыве в спортивной сфере".