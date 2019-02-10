На Сахалине стартовали первые зимние Международные игры "Дети Азии"

Первые зимние Международные игры "Дети Азии" открылись с зажжения огня на маяке - символа Сахалина - который специально установили на стадионе. Однако некоторым участникам игр они запомнятся не только этим. Сейчас в Южно-Сахалинске стоят 30-градусные морозы. Для спортсменов из Непала снег и лед - настоящая экзотика. Всего на играх выступят почти 1300 атлетов из 20 стран мира.

Открывая игры, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец зачитала приветствие президента Владимира Путина: "...Эти масштабные представительные соревнования выполняют важную и ответственную миссию, содействуют продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развития детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми...". От имени президента МОК Томаса Баха приветствовала юных спортсменов член Международного олимпийского комитета, известная спортсменка из Афганистана Самира Асгари, пожелал удачи юным участникам соревнований и министр спорта России Павел Колобков.

Несколькими часами ранее Павел Колобков и Ольга Голодец протестировали горнолыжную трассу на одном из объектов игр - курорте "Горный воздух". Как рассказала Ольга Голодец, мировое спортивное сообщество выбирает Сахалин в качестве базы для подготовки спортсменов к Олимпийским играм. "Здесь будут тренироваться сборные некоторых команд. Сейчас заключаются договоры, налаживаются контакты. Мы обсуждаем программу развития отношений, привлечения туристов и школьников для обучения зимним видам спорта на острове", - отметила она. По словам Павла Колобкова, кого-то из тех, кто приехал на остров в составе команд сегодня, можно будет увидеть в следующем олимпийском цикле. Но главное, конечно, в том, что уже сейчас ребята смогут пообщаться друг с другом, почувствовать "вкус к победам и соревнованиям".

Этот самый "вкус" юные спортсмены прочувствовали уже в первые дни. Спортивные баталии развернулись среди лыжников, хоккеистов, представителей шорт-трека. На лыжной трассе за первенство поспорили двое россиян из Москвы и Уральского федерального округа. С небольшим отрывом выиграл москвич Илья Трегубов. Среди девушек спринт выиграла представительница Сахалинской области Анна Кожинова. Предсказуемой была ситуация в шорт-треке - победили явные фавориты - спортсмены из Республики Корея. А вот в хоккее события развивались драматичным образом. Первая же схватка на льду закончилась с невероятным результатом - сборная Кувейта проиграла россиянам со счетом 0:60. Но, как говорят организаторы турнира, этой южной стране нужно сказать "спасибо" только за то, что она собрала свою хоккейную команду и отправила ее на далекий остров Сахалин.

После зимних игр "Дети Азии" Сахалин станет базой подготовки олимпийских спортсменов

Правда, позже команда хозяев турнира проиграла соседям из Японии, забившим решающую шайбу за три минуты до финала.

Павел Колобков отметил высокий уровень организации игр и обратил внимание на то, что власти Сахалина нацеливают жителей на занятия спортом: "Это значит, что на Сахалине и Курилах будет расти число поклонников здорового образа жизни. Закономерно, что Сахалинская область была удостоена чести принимать у себя в гостях юношескую олимпиаду. Я впервые на Сахалине, и то, что увидел, превзошло мои ожидания. Речь идет не о природных красотах, а о необыкновенном прорыве в спортивной сфере".