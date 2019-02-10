На зимних играх "Дети Азии" разыграли первые комплекты медалей

На l зимних Международных играх "Дети Азии" разыграли первые комплекты медалей. В борьбу вступили лыжники, хоккеисты и представители шорт-трека, сообщает дирекция игр.

У лыжников, стартовавших со спринта классическим стилем, борьба за первое место в итоге развернулась среди двух российских спортсменов. Уже на финише Дмитрий Ямалетдинов, представляющий Уральский федеральный округ, уступил меньше секунды Илье Трегубову, приехавшему из Москвы. Среди девушек спринт, к восторгу местных жителей, выиграла представительница Сахалинской области Анна Кожинова. Это были две первые золотые медали игр "Дети Азии".

В соревнованиях по шорт-треку победили безусловные фавориты - спортсмены из Республики Корея, которые заняли весь пьедестал почета, как среди девушек, так и среди юношей.

Но самые сильные страсти кипели на хоккейном поле. Первая же битва, в которая дальневосточники встречались с командой Кувейта, закончилась с разгромным счетом последней. В их ворота россияне забили 60 шайб, не получив в ответ ни одной. Но, как говорят организаторы, Кувейту нужно сказать "спасибо" уже за то, что он собрал и прислал команду по этому виду спорта.

Далее сборная Сахалина проиграла соседям-японцам, которые забили решающую третью шайбу за три минуты до конца матча.

Министр спорта РФ Павел Колобков, посетивший соревнования как зритель, отметил высокий уровень организации игр.

- Руководитель региона Валерий Лимаренко сегодня активно нацеливает сахалинское правительство на работу по развитию физической культуры и профессионального спорта. Это очень важно: значит, на Сахалине и Курилах будет неуклонно расти число поклонников здорового образа жизни. Закономерно, что Сахалинская область была удостоена чести принимать у себя в гостях юношескую олимпиаду. Я впервые на Сахалине, и, честно сказать, то, что увидел, превзошло мои ожидания. Речь идет не о природных красотах, а о необыкновенном прорыве в спортивной сфере. Развитая инфраструктура зимних видов позволяет растить здесь спортсменов, способных завоевывать самые высокие награды, в том числе Олимпийские медали, - сказал он.

Кстати



Оставить себе память об играх могут жители Сахалинской области. В честь "Детей Азии" организаторы выпустили лимитированную серию значков с символами Сахалина - всего 15 тысяч экземпляров. С 7 февраля их бесплатно раздают в нескольких точках - на информационной стойке курорта "Горный воздух", в музеях, мемориальном комплексе "Победа". Больше сотни значков забирают буквально за считанные минуты.