В Сахалинской области загорелся торговый центр

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту пожара в торговом центре "Океан", расположенном в городе Охе, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Одноэтажный торговый центр "Океан" площадью около 1000 квадратных метров загорелся в первой половине дня. Информацию о возгорании диспетчер Охинского пожарно-спасательного гарнизона получил в 11-44 по местному времени. Уже через пять минут на месте был первый пожарный расчет. Как отмечают спасатели, к этому времени 21 человек, посетители, находившиеся в здании, покинули его благодаря сработавшей пожарной сигнализации.

Магазин был сильно задымлен, на площади 30 квадратных метров горел потолок. Пожарные продолжают работать на месте. По предварительной информации, пострадавших нет.