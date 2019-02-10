В Кузбассе за один день произошли сразу две трагедии с горняками

В Кузбассе родственники и близкие прощаются с погибшими в авариях горняками - в один день на двух шахтах в Кемеровской области произошли трагедии.

Утром 8 февраля в Междуреченске служебный вахтовый автобус компании "Разрез "Распадский" опрокинулся в кювет с высоты восемь метров. Удар был такой силы, что машину буквально сплющило в гармошку. В автобусе находились 24 человека. Шесть шахтеров скончались на месте, 18 были госпитализированы.

- В Междуреченск выехали 13 реанимационных бригад, - рассказали "РГ" в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Раненых доставили в областной Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением. СК возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Спустя час после автокатастрофы в Кузбассе - еще одна трагедия. В горной выработке на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля с повышенным газовыделением : обвалилась порода, четыре шахтера были заблокированы в забое. Погиб машинист горных выемочных машин. Трех его товарищей удалось спасти .

- Теперь каждое отраслевое совещание будет начинаться с обсуждения вопросов безопасности горняков, - заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Труд шахтера - один из самых опасных в мире. И мы будем использовать все мировые достижения, чтобы предотвратить такие случаи.

В Распадской угольной компании "РГ" сообщили, что семьям погибших и пострадавших горняков будет оказана материальная помощь.