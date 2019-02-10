Эксперт назвал причины нашествия медведей на Новой Земле

Изменение климата стало причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля. Сокращение площади льдов, а также поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, побудили животных к миграции. Об этом сообщил координатор проектов WWF по биоразнообразию Арктики Михаил Стишов.

"Все понимали, что это может произойти. Сейчас медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов. Они выходят на берег, где их привлекает человеческое жилье, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора", - рассказал эксперт во время беседы с РИА Новости.

По словам Стишова, будет непросто бороться с массовой миграцией белых медведей. Для решения этой проблемы на архипелаг отправится группа ученых совместно с сотрудниками Росприроднадзора и специалистами по обращению с животными. Вместе эксперты планируют усыпить и перевезти на безопасное для людей расстояние тех особей, которые ведут себя особо агрессивно и представляют опасность. При этом, эксперт подчеркнул, что увозить белых медведей придется по меньшей мере на 30 километров от поселений, в противном случае животные могут вернуться.

Напомним, 9 февраля на Новой Земле был введен режим ЧС в связи с нашествием белых медведей. Порядка 52 особей зашли на территорию поселка Белушья Губа. Встречаются случаи агрессивного поведения животных.