Новости

В центре Самары произошел пожар 21:39
Российские саночники Павличенко и Репилов исполнили гимн а капелла 21:36
Итоги дня НХЛ: Панарин набрал три очка, Радулов прервал серию без голов 21:32
Головин снова получил травму 21:26
"Челси" пропустил шесть мячей от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии 21:22
Спринтерские гонки Кубка мира по биатлону в Кэнморе снова перенесены 21:16
Эксперт назвал причины нашествия медведей на Новой Земле 21:10
В Белом доме не исключили нового шатдауна 20:43
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов 20:30
Появилось видео перехвата пассажирского самолета над Ливией 19:47
На юге Стокгольма прогремел взрыв: один человек погиб 19:16
Кузнецова: В Москву из Ирака доставят 27 российских детей 18:58
На 63-м году жизни умер известный спортивный журналист Андрей Петров 18:35
Новое "Простоквашино": Дядя Федор влюбился 18:18
В Сочи в честь пятилетия Олимпиады заложили капсулу времени 17:53
В Иране произошло землетрясение 17:52
Видео: Писатель Евгений Водолазкин запел в Минске на книжной ярмарке 17:16
Обновленная Mazda 6: как едет японский седан с турбомотором 17:10
Десятки тысяч испанцев потребовали провести досрочные выборы 17:08
В бундесвере вспыхнул новый скандал с экстремистами 16:58
Польша закупит американские системы залпового огня на 400 млн долларов 16:58
"Русские Витязи" опровергли появление новой фигуры пилотажа 16:57
Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет 16:42
В Новороссийске полиция начала проверку избиения школьниц в ТЦ 16:33
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
10.02.2019 21:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперт назвал причины нашествия медведей на Новой Земле

Изменение климата стало причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля. Сокращение площади льдов, а также поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, побудили животных к миграции. Об этом сообщил координатор проектов WWF по биоразнообразию Арктики Михаил Стишов.

Фото: iStock
На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

"Все понимали, что это может произойти. Сейчас медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов. Они выходят на берег, где их привлекает человеческое жилье, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора", - рассказал эксперт во время беседы с РИА Новости.

По словам Стишова, будет непросто бороться с массовой миграцией белых медведей. Для решения этой проблемы на архипелаг отправится группа ученых совместно с сотрудниками Росприроднадзора и специалистами по обращению с животными. Вместе эксперты планируют усыпить и перевезти на безопасное для людей расстояние тех особей, которые ведут себя особо агрессивно и представляют опасность. При этом, эксперт подчеркнул, что увозить белых медведей придется по меньшей мере на 30 километров от поселений, в противном случае животные могут вернуться.

Напомним, 9 февраля на Новой Земле был введен режим ЧС в связи с нашествием белых медведей. Порядка 52 особей зашли на территорию поселка Белушья Губа. Встречаются случаи агрессивного поведения животных.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA
РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Хвастливо и глупо: эксперт оценил заявление об убийце истребителя Су