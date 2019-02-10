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10.02.2019 10:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербуржцы услышат концерт на фонографе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории состоится беспрецедентное событие – демонстрация дограммофонной механической записи звука на фонографе Эдисона.

Как сообщают в консерватории, джазовый коллектив "Easy Winners" исполнит джазовые мелодии, они будут записаны на восковой цилиндр, а затем с помощью фонографа концерт будет воспроизведен перед публикой.

Фото: Евгений Матвеев
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Сам инструмент - аутентичный, взят из коллекции подлинных действующих фонографов музыканта Андрея Воеводинского.

В консерватории отмечают, что звук, который издают фонографы, отличается от того, что дают современная техника или даже граммафоны. Здесь нет электричества, нет звукоусиления. По сути, фонограф записывает и воспроизводит живой звук.

Концерт на редком аппарате можно услышать 14 февраля в 16.00 в консерватории. Вход свободный.

Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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