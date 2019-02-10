В Новодвинске сократили воспитателей детсадов. Заговорили и о возможном закрытии самих дошкольных учреждений. Проблема в том, что на все десять садиков в городе с 38-тысячным населением стало не хватать детей. Причины разные: от переездов и снижения рождаемости до промашек с расчетами.

Еще недавно новодвинцы записывались в очередь на место в дошкольном учреждении сразу после рождения ребенка. Однако ее полностью ликвидировал современный детсад на 280 ребят, открывшийся два года назад. В итоге от давней проблемы избавились, но появилась новая. Прошлой осенью городской отдел образования только что с фонариками не бегал за родителями: "Дошкольники есть? Срочно приводите, берем с одного года!" Сегодня в детсадах пустуют 200 мест, уже пришлось сократить пять групп. "Как нам объяснили, такая ситуация складывается потому, что финансирование нормативно-подушевое, а детей не хватает", - говорит воспитатель Ирина Нечаева.

Региональное минобрнауки проверит расходы каждого детсада и предложит Новодвинску варианты выхода из ситуации. "Мы рекомендуем муниципалитету сохранить детские сады и не принимать никаких управленческих решений по педагогическим кадрам до конца учебного года", - отмечает министр образования и науки Поморья Сергей Котлов. Администрация Новодвинска, в свою очередь, призывает внести изменения в нормативно-подушевую систему финансирования дошкольного образования.

Воспитателям, которых уже сократили, предложат работу в дошкольных учреждениях Архангельска - это в 25 километрах от Новодвинска.