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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отправили на мороз

81-летнего больного пенсионера выставили из больницы
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
В Петрозаводской больнице скорой медицинской помощи проводят служебную проверку. Поводом стал беспрецедентный случай, который произошел с 81-летним блокадником из Суоярви. Его на "скорой" отправили в больницу с подозрением на воспаление легких. А там пожилого человека, который уже плохо видит, отпустили домой - за 130 километров. Случилось это вечером.

Об этом рассказала дочь пенсионера Наталья. Пожилой человек несколько дней болел дома, а потом участковый врач дал направление в инфекционную больницу в Петрозаводске. Наталья знала, что отца везут. Была на связи. Когда его доставили в инфекционную больницу, там ничего не выявили и перенаправили в больницу скорой медицинской помощи. Дочери по телефону сообщили, что его осматривают. Родственники звонили несколько раз. А около часа ночи им сказали, что пациента обследовали, сделали рентген грудной клетки, взяли анализы. Воспаления легких не обнаружили, всего лишь бронхит. И поэтому отправили его домой. В шоковом состоянии Наталья обратилась за помощью в полицию. Ее отец мог уйти в неизвестном направлении, к тому же на улице мороз. К счастью, блокадника обнаружили недалеко от больницы. Дедушку отвезли домой к дочери.

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На следующее утро за пенсионером снова приехала "скорая", теперь уже по инициативе больницы скорой медицинской помощи. Главный врач БСМП Алексей Хейфец сообщил, что сейчас состояние пациента стабильное. Назначена служебная проверка.

- В том, что произошло, будем тщательно разбираться. Виновные понесут наказание, - заверил он. - Неважно, имелись ли на тот момент показания к госпитализации или нет, но оставлять старого человека в беспомощном состоянии недопустимо. Убежден, что врач никогда не имеет права проявлять подобное равнодушие к людям. Я обязательно встречусь с родными пациента и принесу извинения. И, разумеется, мы сделаем все, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи заверил, что виновные понесут наказание

Кстати, это не единственный случай с медиками. В Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело врача анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Сергея Курапцева. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности 19-летнему Сергею Труфанову из города Пудожа. Молодому человеку сделали плановую операцию на сердце. Пациент, не приходя в сознание, скончался. Как считают следователи, во время операции произошел массивный заброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения - через предсердие и аорту в мозг.

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