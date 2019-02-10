В Пскове открылась выставка Эмиля Капелюша

В Пскове начался Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Первое событие - открылась выставка "Свободные элементы" известного петербургского театрального художника Эмиля Капелюша, лауреата премий "Золотая маска", "Золотой софит" (оформил около 300 спектаклей!). Разместилась она в галерее "Цех" Псковского академического театра драмы имени Пушкина.

В экспозиции - скульптуры, композиции из дерева, металла. К театру они отношения не имеют.

- Всё, что мы (с женой Мариной Солопченко, актрисой. - "РГ") сюда привезли, находится в нашей петербургской квартире, не очень большой, - рассказал Эмиль Капелюш публике. - Так что вы можете представить, в какой обстановке мы живем со всеми этими прекрасными вещами, почувствовать воздух, атмосферу нашего необычного дома, где места для жизни становится все меньше и меньше.

Некоторые композиции напоминают птиц. Много лодок. "Согласно античной мифологии, лодка - средство переправы из нашего мира в мир иной, - пояснил художник. - Это повод для того, чтобы подумать о жизни, о том, что она коротка и преходяща. Лодка в этой системе координат - средство пересечения границы".

В Псков приехала Эра Коробова, историк искусств (к слову, лично общавшаяся с Ахматовой, Бродским, Довлатовым, научный сотрудник Государственного Эрмитажа).

- Как тесно, оказывается, театральному художнику быть только сценографом. Поэтому он выступает - и совершенно неожиданно - и как живописец, скульптор, - подчеркнула Эра Коробова. - Мне кажется, Пскову крупно повезло, потому что сегодня в этом зале Капелюш "заговорил" на том языке, который не очень знаком зрителю. Это интересно. Материалы удивляют. Дерево, как у Папы Карло, превратилось в образ. Художник видит эстетику в ржавом гвозде, в какой-то металлической пластине, долго пролежавшей в земле. Эмиль создал особую страну, населил ее людьми, которые, на мой взгляд, живут в трагической ситуации. Это особый экспрессионизм, восприятие жизни, которая тебя стискивает.

Многие посетители фотографировали на выставке авторских кукол заслуженной артистки России Марины Солопченко. Актрису знают по работам в кино и во многих петербургских театрах (МДТ, ТЮЗ, "На Литейном", БТК, "Приют комедианта" и другие) Не всем известно, что Солопченко мастерит прекрасных кукол из текстиля. Однажды они даже были выставлены в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. А еще участвовали в аукционах благотворительного фонда "Перспективы" - купив их за большие деньги, люди помогли жизни детей и взрослых с тяжелой инвалидностью.

- Шить кукол я начала давно. Когда оказываюсь без работы, на меня нападает тоска, отдыхать не умею и шитье становится выходом, как занять мозг, - призналась актриса. - Началось с маленькой куклы Эмилии.

У некоторых имена: Эмилия (та самая), Верочка...Есть и безымянные. Другие - театральные персонажи: Пьеро и Коломбина, Тойбеле, Русалочка. Одних ей довелось сыграть, какие-то остались несбывшейся мечтой, как, например, Н.Ф. (Настасья Филипповна из романа Достоевского "Идиот").

- Кукол много, они разные - так же, как много ролей в репертуаре Марины. Ее, как хорошую актрису, интересует характер куклы, - отметила Эра Коробова. - Это вещи высокого вкуса, обратите внимание на их цветовую гамму.

- Марина и Эмиль - замечательно счастливая пара, но совершенно по-разному художественно мыслят, - резюмировала искусствовед.

Выставка будет открыта по 19 февраля. Вход свободный.

А еще Эмиль Капелюш и Марина Солопченко пригласили псковичей в Петербург на свои спектакли.

Вопрос - ответ

Над чем вы сейчас работаете и в каком театре?

Эмиль Капелюш: В МХТ имени Чехова - там режиссер Екатерина Половцева ставит шекспировского "Венецианского купца". В январе выпустили с Яной Туминой в Театре на Таганке премьеру "Эффект Гофмана", на основе биографии писателя-романтика, композитора и художника.

В петербургском театре "Приют комедианта" недавно состоялась премьера спектакля "Человек из Подольска", режиссер Михаил Бычков из Воронежа, по пьесе московского драматурга Дмитрия Данилова. И скоро начинается работа в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской над постановкой Григория Дитятковского "Женщина-змея" по сказке Гоцци.