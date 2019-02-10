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10.02.2019 16:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске полиция начала проверку избиения школьниц в ТЦ

Текст: Анна Юркова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники полиции в Новороссийске проводят проверку инцидента, произошедшего еще 31 января в торгово-развлекательном центре "Красная площадь".

Фото: iStock
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Охранники комплекса попросили двух девочек-подростков, находящихся в игровой зоне, покинуть здание, однако после вспыхнувшей перебранки, секьюрити схватили одну из школьниц и грубо потащили вверх по лестнице в специальную комнату. Происшествие попало на видео и было опубликовано в соцсетях. По словам матери пострадавшей, врачи диагностировали у дочери закрытый перелом позвоночника.

- В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полиции также добавили, что обследование пострадавшей школьницы проводилось в частном порядке, а не через учреждения судмедэкспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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