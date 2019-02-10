В Ростове начались соревнования будущих управленцев России

В Ростове-на-Дону начал работу региональный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" по Южному федеральному округу. Он является флагманским проектом открытой платформы "Россия - страна возможностей". В список полуфиналистов вошли 267 человек из восьми субъектов ЮФО.

По словам полномочного представителя президента в ЮФО Владимира Устинова, этот конкурс имеет особый статус.

"В современных условиях приобретает особое значение мотивация руководителей - и для чиновников, и для предпринимателей, не должны быть пустыми такие понятия, как порядочность, служение Отечеству, любовь к Родине. А конкурс "Лидеры России" нацелен на поиск именно таких управленцев - талантливых, волевых и преданных своему делу", - сказал он.

В свою очередь ректор РАНХиГС и наставник конкурса Владимир Мау отметил, что участие в конкурсе помимо личных достижений позволяет участникам расширить собственную сеть социальных коммуникаций, что окажется полезно в будущем.

"Почувствовать плечо друг друга, наладить общение - это не менее важно, чем индивидуальные достижения. Формирование сети дружеских и деловых связей помогает развиваться вам, конкурсу и всей управленческой системе страны. По итогам прошлого конкурса начал функционировать Клуб лидеров "Эльбрус", созданный по инициативе ваших коллег - участников проекта. Будет очень хорошо, если такого рода объединения будут формироваться и на региональном уровне", - считает Владимир Мау.

Власти Ростовской области после предыдущего конкурса уже организовали несколько направлений для обучения первых лиц и провели стратегическую сессию для членов регионального правительства, глав муниципалитетов и руководители органов исполнительной власти. "Все они, образно выражаясь, сели за парты. Этот процесс теперь будет постоянным", - пообещал губернатора Ростовской области Василий Голубев.

Кстати, победитель прошлого конкурса "Лидеры России" Олег Салагай стал замминистра здравоохранения РФ. В Ростове он поделился личным опытом.

После двухдневной борьбы участников конкурса будут объявлены финалисты от ЮФО. Они получат образовательные гранты в размере миллиона рублей, а с победителями конкурса будут работать наставники – известные руководители в сфере бизнеса и госуправления. Кроме того у лауреатов появится шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва. Финал конкурса пройдет в Сочи 13-17 марта.