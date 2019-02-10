В Сочи в честь пятилетия Олимпиады заложили капсулу времени

Капсулу времени с посланием потомкам заложили сегодня на площади Флага в Сочи в честь празднования пятилетия Олимпийских игр 2014 года. Узнать содержимое "посылки" сочинцы смогут только через двадцать лет.

- Уверен, что сегодня все переживают те эмоции, которые нас переполняли пять лет назад. Это незабываемо. Я хочу, чтобы это чувство - чувство гордости за Россию, за то, что мы сделали, передалось будущему поколению. Через двадцать лет наши потомки вскроют эту капсулу и узнают, какими мы были, какими мы стали! - отметил на торжественной церемонии министр физкультуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

На церемонии также присутствовали серебряные призеры зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт и Наталья Забияко. Кроме того, на курорте провели зрелищный спуск инструкторов-горнолыжников. В руках спортсмены держали флаги стран-участниц Олимпийских игр в Сочи.