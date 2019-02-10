В Кургане из горящей сауны спасли пятерых человек

В восьмом часу утра огнем занялась сауна, расположенная на первом этаже трехэтажной гостиницы в центре Кургана: на улице Карла Маркса. На место ЧП отправили 11 пожарных машин.

Срочная помощь потребовалась не только тем людям, которые находились на первом этаже, но и втором и третьем: под местом возгорания. С помощью трехколенной лестницы и кислородной маски сотрудники газодымозащитной службы спасли четырех мужчин и женщину, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Спасательная операция и ликвидация возгорания продлились чуть более получаса. Причина пожара устанавливается.