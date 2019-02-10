Российские теннисистки - Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова - вывели нашу сборную в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

С 6 по 9 февраля в польском городе Зелена-Гура наши девушки, выступавшие в одном из низших дивизионов - первой группе европейско-африканской зоны, сыграли три матча: групповые против Польши и Дании, а также стыковой против Швеции. Не умаляя достоинств самих спортсменок, которые одержали победы во всех одиночных встречах, отметим все же сопутствовавшую им удачу. Лучшая польская теннисистка Агнешка Радваньска завершила карьеру, третья ракетка мира датчанка Каролин Возняцки тоже не вошла в состав. Кроме того, россиянки получили выходной перед финальным сражением, тогда как шведки изрядно подустали.

Второй плюс - в стиле игры оппоненток. У Юханны Ларссон более медленный теннис, поэтому против нее выставили более скоростную Наталью Вихлянцеву. Результат первой встречи 7:6 (7:1), 6:2 в пользу России. На вторую "одиночку" вышла Анастасия Павлюченкова, которая находится в оптимальной форме. Она разгромила Ребекку Петерсон со счетом 6:3, 6:2. Парный матч, который не имел турнирного значения, был отменен.

Наши девушки сыграли три матча: групповые против Польши и Дании, а также стыковой против Швеции

Таким образом, наша сборная вышла в плей-офф Мировой группы II. Матчи пройдут 20-21 апреля. Соперники россиянок определятся позднее.