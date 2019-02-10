Сборная России по хоккею завершила третий этап Евротура победой над Чехией - 3:1. Это позволило команде Ильи Воробьева занять второе место на турнире.

Спортивные результаты на таких турнирах, разумеется, важны. Но делать из них выводы вселенского масштаба - занятие бессмысленное. Иллюстрация тому - слова главного тренера сборной Швеции Рикарда Гренборга. Когда его спросили, сколько человек из нынешнего состава "Тре крунур" может поехать на чемпионат мира в Словакию, он не дал точного ответа. Но напомнил, что в прошлые годы таковых было 1-2 игрока.

Илье Петровичу Воробьеву аналогичный вопрос задали днем позже, уже по окончании турнира. "Будем смотреть. Еще до Братиславы участок регулярного чемпионата, плей-офф, а потом карты будут по-новому намешаны, - расплывчато ответил Илья Петрович.

Нынешний состав российской сборной кто-то окрестил экспериментальным. Это, пожалуй, не совсем справедливо к тем игрокам, кто в нем оказался - все-таки под знамена сборной на Шведских играх встали весьма заметные для КХЛ фигуры. Другой вопрос, что в нем кандидатов на поездку в Словакию можно тоже пересчитать по пальцам одной руки. Во-первых, турнир пропускали большинство лидеров СКА и ЦСКА, составляющие в последнее время костяк национальной команды. Также не стоит забывать о внушительной колонии россиян, выступающих в НХЛ. К старту чемпионата мира, который в этом году произойдет рекордно поздно, многие из них освободятся от клубных обязательств за океаном и прилетят в Братиславу.

В условиях жесточайшей конкуренции тем, кому доверили сыграть на нынешнем этапе, нужно было лезть из кожи вон и показать что-то совсем сверхъестественное. Кому-то это удалось, но далеко не всем. Приятное впечатление оставили, например, оба вратаря. Илья Коновалов дебютировал за сборную, провел два матча и проявил себя предельно надежно. Как, впрочем, и Игорь Бобков, которому выпало трудиться на игре против Швеции. Вратарь "Авангарда" пропустил в Стокгольме трижды, но заслужил самых лестных отзывов - несколько раз он команду откровенно спас. А голы пропускал после грубых ошибок защитников, позволявших оппоненту расстреливать ворота. При этом максимум, что "светит" в сборной и Коновалову, и Бобкову - борьба за роль "третьего номера" после Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина. Да и то, если не приедет никто из НХЛ.

Из нынешнего состава сборной России лишь несколько человек имеют шанс поехать на чемпионат мира в Словакию

Из тех, кто имеет реальные шансы сыграть на чемпионате мира, выделим динамовскую пару Шипачев - Кагарлицкий. Оба проводят шикарный сезон, идут среди лидеров КХЛ по результативности, и на Шведских играх им доверили роль ударного звена при поддержке спартаковца Никонцева. По сути, именно эта тройка была самой креативной. Но Шипачев своей игрой остался в итоге недоволен.

- Деревянные стали. Пропустили непонятные голы, свои моменты не забили. Плохо сыграли, что тут говорить, - сокрушался Вадим, которому на шведском турнире доверили капитанскую нашивку. Впрочем, в этих словах хватает излишней самокритики. Звено Шипачева, пожалуй, действительно могло проявить себя и ярче. Но все равно выделялось на общем фоне.

Еще одним заметным человеком этого созыва сборной стал форвард "Авангарда" Илья Михеев. Он дважды забил финнам, а затем реализовал важный буллит в матче со шведами, который помог россиянам сравнять счет в середине третьего периода. Однако скандинавы тут же вернули себе преимущество. Точку в субботнем матче поставил бросок по пустым воротам россиян - 4:2 в пользу Швеции. Таким образом, уже за тур до окончания этапа определился его победитель. Им стала команда Чехии, выигравшая дважды подряд в основное время и гарантировавшая себе первое место. Два предыдущих этапа Евротура - Кубок Карьяла и Кубок Первого канала - напомним, на первой строчке завершила российская сборная.

Команда Ильи Воробьева завершала Шведские игры как раз поединком против Чехии, которая заранее отпустила обратно в клубы нескольких лидеров - Секача, Коваржа и Гулаша. Это обстоятельство сказалось, но не сразу. Счет на 29-й минуте открыли чехи, когда Зогорна сыграл на добивании. Россияне ответили дублем Кузьменко и голом Кадейкина - 3:1. Наша сборная набрала на Шведских играх пять очков и финишировала второй за счет победы финнов над хозяевами турнира в серии буллитов (5:4). В общем зачете Евротура у России теперь 19 баллов и уверенное первое место.