Российские мастера скоростного бега на коньках здорово выступили на чемпионате мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле. Наши спортсмены выиграли 11 (!) наград - одну золотую и десять бронзовых. По общему числу медалей это второе место в общем зачете после Голландии (8 + 6 + 2).

Особенно впечатляющим получился результат россиян на мужской 500-метровке. Здесь ждали как минимум попадания на пьедестал действующего мирового рекордсмена, двукратного (2015, 2016) чемпиона мира на этой дистанции Павла Кулижникова, однако он показал только седьмое время (34,53). Причем Павел стартовал в последнем забеге и уже знал, как выступили остальные конкуренты.

А победителем в какой-то степени неожиданно стал Руслан Мурашов, который пробежал пятисотку за 34,23 секунды - это рекорд катка. Еще один наш участник Виктор Муштаков добился бронзы (34,43), а между двумя россиянами вклинился получивший "серебро" норвежец Ховар Лорентсен.

26-летний Мурашов и раньше входил в континентальную и мировую обойму топовых скороходов-спринтеров, но был несколько в тени Кулижникова. Хотя нелишне напомнить, что лучший в карьере результат Руслана на дистанции 500 метров (34,02) лишь четыре сотых секунды уступает мировому рекорду. В 2016-м на чемпионате мира он в этом виде соревновательной программы взял "серебро", через год - "бронзу", а вот сейчас собрал полный комплект наград.

Интересно, что уроженец подмосковного Воскресенска Мурашов в детстве занимался хоккеем в школе местного "Химика" и даже боксом, только в 15 лет оказавшись в скороходах. Живет в Коломне, где находится крупнейший в нашей стране конькобежный центр, тренируется у серебряного призера Олимпиады-2006 Дмитрия Дорофеева.

Что касается Кулижникова, то чемпионат на льду Инцелля он вряд ли может записать себе в актив. И вроде бы ничто не предвещало неудач. В самом начале февраля на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре он выиграл оба старта на пятисотке. Но в Инцелле Павел на следующий день после седьмого места на коронной дистанции остался без медали и на тысяче - шестой результат. Здесь весь пьедестал почета заняли главные законодатели мод этого вида спорта голландцы.

Свою единственную награду Кулижников получил в день открытия соревнований, когда впервые на чемпионатах мира определялись победители и призеры в командном спринте.

От обычной командной гонки преследования этот вид отличается длиной дистанции - три круга по 400 метров вместо восьми. Кулижников, Мурашов и Муштаков здесь добились "бронзы". В какой-то степени историческое "золото" завоевали голландцы.

На нижнюю ступень пьедестала в командном спринте поднялись и наши девушки - Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

В женских соревнованиях больше всего наград среди россиянок выиграла призер олимпийского Пхенчхана-2018 Наталья Воронина. У нее три "бронзы" - в стайерских дисциплинах 3000 м, 5000 м, в командной гонке преследования в компании с Елизаветой Казелиной и Евгенией Лаленковой.

Из всех россиян, добившихся "бронзы", самым драматичным стал успех 24-летнего саратовца Данилы Семерикова на дистанции в 10 000 метров. В коньках результаты публикуются с точностью до 0,01 сек., но электронный хронометраж все фиксирует до 0,001 сек. Семериков бежал в последней, шестой паре и заставил трибуны разочарованно выдохнуть - Данила на 0,002 сек. опередил финишировавшего ранее немца Патрика Бекерта.