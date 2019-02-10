Российские саночники Павличенко и Репилов исполнили гимн а капелла

Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов выигравшие "золото" и "серебро" на чемпионате Европы в Германии, на церемонии награждения исполнили национальный гимн а капелла.

Из-за технических неполадок организаторы не смогли включить нужную мелодию. Но наших спортсменов это не смутило. Парни попросили микрофон и спели гимн сами без музыкального сопровождения.

"Когда техника ломается, они поют сами. Спасибо Семену Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения. Вот почему я люблю свою работу", - написал сотрудник Международной федерации санного спорта Уилли Уилманн на своей странице в Facebook.