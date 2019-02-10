Российские саночники триумфально выступили на чемпионате Европы, который проходил в немецком Оберхофе в рамках восьмого этапа Кубка мира.

"Золото" завоевал Семен Павличенко, результат которого 1 минута 26,23 секунды. Серебряная медаль у еще одного россиянина Романа Репилова, уступившего победителю 0,044 секунды. Третьим стал представитель сборной Латвии Кристер Апарйодс (+0,181 секунды).

Успех позволил Павличенко вплотную приблизиться к лидеру общего зачета Кубка мира немцу Йоханнесу Людвигу, у которого 598 очков. У Павличенко - 588. Судьба трофея решится теперь на последнем этапе Кубка мира, который пройдет с 22 по 24 февраля в Сочи.

Добавим, что в Оберхофе на церемонии награждения наших спортсменов не обошлось без конфуза. Когда парни поднялись на пьедестал, организаторы по техническим причинам не смогли включить мелодию российского гимна, но наши саночники не растерялись и исполнили его а капелла.