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10.02.2019 20:08
Рубрика: Власть

В поддержку географии

Русское географическое общество раздаст медиагранты
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
Граждане и организации могут получить гранты на медийную поддержку исследовательских работ Русского географического общества (РГО).

РГО начало прием заявок на медиагранты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возглавляющий медиасовет общества, сообщил, что в течение февраля оно будет собирать соответствующие обращения. Любой человек или организация может отправить свою заявку по электронной почте, указанной на сайте РГО. Акцент планируется сделать на медийную поддержку научных и исследовательских работ Русского географического общества, перечень которых также можно найти на сайте.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Максимальный размер гранта составляет 1,8 миллиона рублей. Всего в бюджете на медиагранты в этом году предусмотрено 60 миллионов рублей.

"Мы чаще всего не исчерпываем сумму, ибо лишь небольшая часть заявок соответствует всем критериям, - заметил председатель медиасовета. - В первую очередь обращаем внимание на креативность и проработанность идеи". Так, в 2017 году было выделено 18 медиагрантов на 27,8 миллиона рублей, в 2018 году было 24 медиагранта, и на это тратится сейчас 32,4 миллиона рублей.

"Победителей мы объявим ориентировочно в апреле, после заседания попечительского совета РГО", - сказал Песков. Этот совет возглавляет лично глава государства.

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