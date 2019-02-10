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10.02.2019 00:32
Рубрика: Экономика

С 14 февраля изменятся правила перевозки животных у "Аэрофлота"

Текст: Татьяна Шадрина

С 14 февраля 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" меняет правила перевозки животных в салонах самолёта. С четверга следующей недели на борт можно взять сумку-переноску для животных, размером в сумме трех измерений не больше 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), жесткий контейнер по длине, высоте и ширине не больше 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Габариты этой ручной клади уточнены для того, чтобы любую переноску или контейнер с собакой или кошкой можно было поставить под сиденье впереди стоящего кресла. Уточнение габаритов направленно на повышение уровня безопасности и комфорта для пассажиров.

Общий вес контейнера или переноски с животным внутри него, который разрешается к провозу в салоне самолёта, не может превышать 8 килограмм. Если вес больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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К перевозке в салоне без контейнера допускаются служебные собаки, собаки-поводыри перевозятся в салоне, причем бесплатно и сверх нормы бесплатного провоза ручной клади.

Узнать дополнительную информацию о правилах перевозки животных можно по телефонам центра информации и бронирования "Аэрофлота": +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Правила авиаперевозок
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