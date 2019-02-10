Самолет МЧС с 27 российскими детьми прилетел в Москву из Ирака

В столицу из Багдада прибыл спецборт МЧС, который доставил 27 российских детей, содержавшихся вместе с матерями в одной из тюрем столицы.

"Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт Раменское с 27 российскими детьми возрастом от 4 до 13 лет", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что дети (из 10 регионов России, - прим. "РГ") хорошо перенесли четырехчасовой перелет.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, детей сопровождают врачи, а также психологи.

Напомним, подготовка документов для возвращения российских детей из Ирака, чьи матери содержатся в тюрьмах Багдада, началась с августа прошлого года. По информации Министерства иностранных дел, речь идет о 115 детях. На сегодняшний день на родину смогли вернуть 57 детей.