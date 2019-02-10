Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил коллег с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.

"Работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть "пером", - говорится в поздравлении Лаврова, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

Министр также отметил, что "отстаивание национальных интересов часто связано с риском для жизни".

Кроме того, Лавров подчеркнул, что во все времена в министерстве иностранных дел служили одаренные, неординарные люди, настоящие патриоты.

Лавров пожелал всем сотрудникам МИД, их родным и близким, ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Этот день учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года. Выбор даты связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России - Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.

Накануне Дня дипломатического работника "РГ" поговорила с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Она рассказала о работе и о себе. О том, как удается совмещать в себе дипломата, блогера и мать, о любви к домашнему рукоделию и любимых стихах.