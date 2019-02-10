Сотни тысяч итальянцев вышли на акцию против безработицы

В Италии сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против безработицы. Активисты собрались у площади республики в Риме, откуда двинулись к площади Сан-Джованни.

Демонстранты выступили против правительственной политики и потребовали реформ для достижения экономического роста, отмечает Rai News 24. Протестующие также недовольны введением гражданского дохода для неимущих и безработных, так как он мешает борьбе с бедностью и безработицей.

Итальянские профсоюзы критикуют принятый бюджет на 2019 год, считая меры правительства по улучшению ситуации на рынке труда и пенсионную реформу неудовлетворительными.