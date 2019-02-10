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10.02.2019 21:16
Рубрика: Спорт

Спринтерские гонки Кубка мира по биатлону в Кэнморе снова перенесены

Текст: Илья Соболев

Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском городке Кэнморе, снова были вынуждены скорректировать расписание гонок.

В частности, перенесены мужской и женский спринты, которые должны были состояться сегодня 10 февраля. Ожидалось, что мужчины стартуют в 22:20 мск, а женщины в 0:45 мск. Однако из-за усилившихся морозов в назначенное время гонки не пройдут. Это уже второй перенос спринтов: до этого планировалось, что они пройдут 9 февраля.

Фото: Денис Костюченко/РИА Новости
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Когда теперь состоятся отложенные старты, неизвестно. К слову, изначально в программе этапа значились гонки с масс-старта: на спринтерские их заменили уже потом, чтобы спортсмены меньше времени провели на трассе.

Следующий этап Кубка мира пройдет в американском Солт-Лейк-Сити 14-17 февраля.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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