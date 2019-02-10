США помогли российскому минтаю закрепиться на американском рынке

Минтай, вылавливаемый в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях в РФ, перерабатывается в Китае, где из него делают имитацию крабового мяса и рыбных палочек, а затем эти продукты поставляются в США, где составляют значительную часть школьных завтраков.

Так, в 2017 году почти половина рыбных палочек в американских школьных столовых была сделана в Китае из российского минтая и других рыб семейства тресковых.

Идущая в последнее время торговая война Вашингтона и Пекина привела к тому, что российский минтай был исключен из списка товаров, облагаемых повышенной пошлиной при ввозе в США. При этом рыбаки с Аляски, которые также поставляли улов минтая на переработку в Китай, столкнулись теперь с введенной Пекином 25-процентной пошлиной на ввоз этой рыбы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Таким образом, заявляет аляскинское объединение производителей минтая Genuine Alaska Pollock Producers, китайский рынок для минтая с Аляски оказался фактически закрыт, тогда как на российский минтай пошлины снизились.