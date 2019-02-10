США доставили на территорию Колумбии первую партию некой гуманитарной помощи, предназначенной для Венесуэлы. Груз пока находится на складах в колумбийском городе Кукута, который расположен на северо-востоке страны и является одним из немногих официальных переходов на границе с Венесуэлой. Центр по распределению этой помощи открыл посол США в Колумбии Кевин Уитакер.

С просьбой о поставках гуманитарной помощи к Вашингтону обратились не законно избранные власти Венесуэлы, а пытающаяся устроить госпереворот оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, который вопреки конституции провозгласил себя временным главой государства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал военным заблокировать мост в Кукуте и не пропускать непрошеные подарки из США. Он утверждает, что в Белом доме говорят о гуманитарном кризисе в Венесуэле для прикрытия своих военных планов. Мадуро назвал такие действия "попыткой уничтожить независимость и суверенитет страны".

Гуайдо тем временем призывает другие страны и международное сообщество к отправке гуманитарных конвоев в Венесуэлу и создании аналогичных центров распределения в приграничных районах. Госдепартамент, комментируя доставку контейнеров в своей учетной записи в "Твиттере", подчеркнул, что вопреки позиции законного правительства "намерен работать с Хуаном Гуайдо и другими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам". Напомним, что США, проявляя на словах заботу о венесуэльском народе, все больше затягивают санкционную удавку на шее этой страны, усугубляя социально-экономический кризис. Таким образом, в Вашингтоне ясно дают понять: помощь направлена не столько венесуэльскому народу, сколько на поддержку тех сил, которые добиваются отстранения Мадуро от власти.

Поставки оружия под видом гумани-тарной помощи - излюбленный прием США

Опасения Мадуро не беспочвенны. Ведь поставки оружия под видом гуманитарной помощи и всевозможные гуманитарные интервенции - излюбленный прием Вашингтона для свержения неугодных ему лидеров. Более того, глава Белого дома Дональд Трамп открыто угрожает Венесуэле, отказываясь исключить военный сценарий. Стоит учитывать и то, что соседняя Колумбия на протяжении нескольких десятилетий является ключевым военный плацдармом США в Южной Америке.

Политический подтекст американской "помощи" Венесуэле очевиден для всех, поэтому против непрошеных поставок гуманитарных грузов в обход властей страны высказались представители профильных международных организаций.