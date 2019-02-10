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10.02.2019,  
13:17
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Стойкий ветеран: Т-34-85 получил противотанковую ракету в борт

В ходе боевых действий в Йемене у сил президента Хади подбит второй за последние две недели Т-34-85.

Повстанцы-хуситы сняли на видео ракетную атаку на средний танк времен Второй мировой. Боевая машина стоит открыто на одной из возвышенностей. Противотанковая управляемая ракета ("Фагот" или "Конкурс") попадает в район моторно-трансмиссионного отделения. Когда облако

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
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дыма и пыли рассеивается, видно, что "тридцатьчетверка" стоит как ни в чем не бывало, хотя, возможно, она на некоторое время лишилась возможности передвигаться.

Во время прошлого инцидента для другого Т-34-85 все закончилось куда более печально - ПТУР "Корнет" поразил боеукладку.

Также стало известно об уничтожении хуситами в саудовской провинции Наджран колесных БМП LAV-25 и ремонтно-восстановительной машины LAV-R механизированной бригады королевской национальной гвардии.

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