Стойкий ветеран: Т-34-85 получил противотанковую ракету в борт

#Houthis ATGM attack in #Damet #Dhale #Yemen #YemenWar pic.twitter.com/j8qddpqGZb— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 9 февраля 2019 г.
Повстанцы-хуситы сняли на видео ракетную атаку на средний танк времен Второй мировой. Боевая машина стоит открыто на одной из возвышенностей. Противотанковая управляемая ракета ("Фагот" или "Конкурс") попадает в район моторно-трансмиссионного отделения. Когда облако
дыма и пыли рассеивается, видно, что "тридцатьчетверка" стоит как ни в чем не бывало, хотя, возможно, она на некоторое время лишилась возможности передвигаться.
Во время прошлого инцидента для другого Т-34-85 все закончилось куда более печально - ПТУР "Корнет" поразил боеукладку.
Также стало известно об уничтожении хуситами в саудовской провинции Наджран колесных БМП LAV-25 и ремонтно-восстановительной машины LAV-R механизированной бригады королевской национальной гвардии.
Canadian-made vehicles being destroyed again in #Yemen - #Houthis repiled a #Saudi army attack in #AlSawh #Najran, Knocked-out vehicles are : LAV-R armored recovery vehicle & LAV-25 amphibious armored reconnaissance vehicle #YemenWar pic.twitter.com/asGwSi0lrF— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 9 февраля 2019 г.