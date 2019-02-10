Теннисистки РФ вышли в плей-офф II Мировой группы Кубка федерации

Сборная России по теннису пробилась в плей-офф II Мировой группы Кубка федерации. Это произошло благодаря победе Анастасии Павлюченковой над шведкой Ребеккой Петерсон.

В стыковом матче группы I зоны Европа/Африка россиянки попали на команду Швеции и не испытали особенных сложностей. Первое очко России принесла Наталья Вихлянцева, победившая Юханну Ларссон - 7:6 (7:1), 6:2. А Павлюченкова выиграла еще более уверенно - 6:3, 6:2.

Таким образом, в противостоянии до двух побед сборная России обеспечила себе выход в следующий раунд. Заключительной должна была встать парная встреча Маргариты Гаспарян и Анастасии Потаповой с Мирьям Бьерклунд и Корнелией Листер. Но эта игра уже не имела турнирного значения, она отменена.

Следующий матч для сборной России состоится 20-21 апреля, это будет игра плей-офф. С кем встретятся российские теннисистки, пока неизвестно, наши соперницы определятся по итогам первого раунда II Мировой группы.